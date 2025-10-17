給食のウズラの卵で窒息死 男児の父親「学校の責任を明らかにして」法廷で訴え…市は争う方針
福岡県の小学校で、男子児童が給食のウズラの卵をのどに詰まらせて死亡した事故がありました。父親が市に損害賠償を求めた裁判が17日から始まり、「学校の責任を明らかにしてほしい」と訴えました。
■男子児童（当時小1）がウズラの卵をのどに詰まらせ死亡
福岡県みやま市の小学校で去年2月、小学1年生の男子児童が給食の、みそおでんに入っていたウズラの卵をのどに詰まらせ、死亡した事故。
男子児童の父親は、学校側がのどに詰まらせないように食べ方を指導することを怠った上、発見と救命措置が遅れたとして、市に6000万円の損害賠償を求めています。
17日、福岡地裁久留米支部で第1回口頭弁論が開かれました。
証言台に立った父親は、事故の10日前に行われた初めての授業参観で元気いっぱいに歌っていた様子を語りました。
男子児童の父親
「それからわずか10日後に突然、この世を去るなんて、とてもとても信じられません」「担任の先生がひと言、注意してくれていたら、息子はしっかりかんで食べていたと思います」「私は、ぜひ学校の責任を明らかにしてほしいと思います」
一方、みやま市側は請求の棄却を求め、争う姿勢を示しました。
■市内小学校のすべての教室に“119番通報”システムなど…再発防止策
事故を受け、みやま市の教育委員会は今月、再発防止策を公表。
来年度までに、市内の小学校すべての教室に119番通報ができるシステムを設置するほか、3年に1回だった教職員の救命講習を毎年、行うことなどが盛り込まれています。
閉廷後、男子児童の父親は。
男子児童の父親
「学校も（市の）教育委員会も、すべて学校の心配ばかりして、保護者（側）の心配をしていなかった、最初から。（息子が）なぜ死ななければいけなかったのか、そこを明らかにしてほしい」