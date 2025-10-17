“アヒル”5000羽が街を占拠 型破りな“サプライズ” アメリカ【 #世界のミダシ 】
今週起きた世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。「“アヒル”5000羽が街を占拠 型破りな“サプライズ”」についてです。
アメリカの住宅街が、異様な光景に包まれました。
ビルの屋上に巨大なアヒル。街角のベンチにも、アヒル。さらに石像の台座にまで…。街中のいたるところに黄色いアヒルが突然現れたのです。
アヒルが出現したのは先月の末。
街に小さなアヒル2000羽が現れると、日を追うごとにその数は増していき、9日には4メートルを超す巨大アヒルが10羽以上！
小さいアヒルと合わせて5000羽近くにもなりました。誰が、何の目的で─？
謎に包まれていましたが、地元のキャンディーショップのオーナーが、SNSで名乗り出ました。
アヒルを仕掛けた キャンディーショップのオーナー
「型破りでクレイジーなアイデアを考えるのが大好きなんです。（アヒルは）日々の生活やニュースに少しでも楽しさを取り入れたいという、私なりの思いから生まれたものです」
「街の人々にちょっとした楽しみを」。
驚かせるため、大量のアヒルを人目を避けて準備したといいます。
総額1万ドル以上、日本円で150万円を超す費用がかかったというサプライズでした。（10月17日放送『news every.』より）