今週起きた世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。「“アヒル”5000羽が街を占拠 型破りな“サプライズ”」についてです。

◇

アメリカの住宅街が、異様な光景に包まれました。

ビルの屋上に巨大なアヒル。街角のベンチにも、アヒル。さらに石像の台座にまで…。街中のいたるところに黄色いアヒルが突然現れたのです。

アヒルが出現したのは先月の末。

街に小さなアヒル2000羽が現れると、日を追うごとにその数は増していき、9日には4メートルを超す巨大アヒルが10羽以上！

小さいアヒルと合わせて5000羽近くにもなりました。誰が、何の目的で─？

謎に包まれていましたが、地元のキャンディーショップのオーナーが、SNSで名乗り出ました。

アヒルを仕掛けた キャンディーショップのオーナー

「型破りでクレイジーなアイデアを考えるのが大好きなんです。（アヒルは）日々の生活やニュースに少しでも楽しさを取り入れたいという、私なりの思いから生まれたものです」

「街の人々にちょっとした楽しみを」。

驚かせるため、大量のアヒルを人目を避けて準備したといいます。

総額1万ドル以上、日本円で150万円を超す費用がかかったというサプライズでした。

（10月17日放送『news every.』より）