遠方からでも行きたいと思う「鹿児島県の道の駅」ランキング！ 2位「桜島」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
週末のドライブや旅行の途中で立ち寄る“道の駅”。地元の特産品や絶景スポット、美味しいグルメなど、今や「目的地になる休憩所」として注目を集めています。中には、わざわざ遠くから足を運びたくなるほど魅力的な場所も。今回は、そんな人気の道の駅をめぐる注目のランキングを発表します。
All About ニュース編集部では、2025年10月3〜6日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。
その中から、「遠方からでも行きたいと思う鹿児島県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【11位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「桜島の麓にあり、火山の迫力を間近で感じられるから」（20代女性／東京都）、「新鮮な特産品が豊富に揃う道の駅 桜島は、桜島フェリーターミナルからも近く、桜島の恵みを存分に味わえる場所だからです」（60代男性／愛知県）、「活火山を間近に望みながら海産物や特産品を味わえ、自然の迫力と食の魅力を一度に体験できる場所だから」（60代男性／埼玉県）といった声が集まりました。
回答者からは「霧島、行ってみたいです。美味しい豚肉やさつまいもなど食べてみたいです」（50代女性／新潟県）、「霧島特産品が売っていて良かったのでまた行きたいです」（40代女性／北海道）、「霧島連山の絶景と温泉が楽しめるから」（30代男性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：桜島（鹿児島市）／52票道の駅「桜島」は鹿児島のシンボル、桜島にある道の駅です。雄大な桜島の山容を間近に感じられる絶好のロケーションにあります。桜島で採れた農産物、特に桜島小みかんや桜島大根などの特産品が人気です。噴火の状況によっては、運が良ければ噴煙を上げる迫力ある姿を見ることもできます。フェリー乗り場にも近く、観光客の休憩や情報収集の場として活用されています。
1位：霧島（霧島市）／55票「霧島」は霧島連山の麓に位置し、自然豊かな環境にある道の駅です。霧島山の登山や観光の拠点として多くの人に利用されています。地元の新鮮な農産物や、黒豚などの鹿児島特有の畜産品、温泉に関連するお土産が豊富。周辺には霧島温泉郷があり、旅の途中で温泉を楽しむこともできます。雄大な自然と歴史、食の魅力が詰まった場所です。
