¥Ï¥»¥¬¥ï¤¬Èþ¾¯½÷¥×¥é¥â¤Ë»²Æþ¡ª¡ÖA.S.G. ¥¬ー¥ë¥º ¥¢¥ê¥¢¡×¤È¡Ö¥·¥¨¥ë¡×¤¬12·îËö¤ËÈ¯Çä¡ª»îºîÉÊ¤ä¥Ñー¥Ä¹½À®¤¬¸ø³«¡Ú#Á´ÆüËÜÌÏ·¿¥Û¥Óー¥·¥çー¡Û
¡¡¥Ï¥»¥¬¥ï¤ÏËÜÆü10·î17Æü¤è¤ê³«ºÅÃæ¤Î¡ÖÁ´ÆüËÜÌÏ·¿¥Û¥Óー¥·¥çー¡×¤Ë¤Æ¡¢12·î¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¥¬ー¥ë¥º¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡ÖA.S.G. ¥¬ー¥ë¥º¡×2¼ï¤Î»îºîÉÊ¤ò½ÐÅ¸¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ï¥»¥¬¥ï¥Öー¥¹¤Î¡ÖA.S.G. ¥¬ー¥ë¥º¡×Å¸¼¨¥³ー¥Êー
¡¡³Æ¼Ò¤¬Â¿ºÌ¤Ê¥·¥êー¥ºÅ¸³«¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¬ー¥ë¥º¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡£¥Ï¥»¥¬¥ï¤â°ÊÁ°¤è¤ê¡Ö¤¿¤Þ¤´¥¬ー¥ë¥º¡×¤Ê¤É¡¢Èó²ÄÆ°¤Î1/12¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤ÏÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²ÄÆ°¼°¤Î¥·¥êー¥º¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£
º¸¤«¤é¡ÖA.S.G. ¥¬ー¥ë¥º EMO-X0022¡È¥¢¥ê¥¢¡É¡×¡¢¡ÖA.S.G. ¥¬ー¥ë¥º EMO-X0024¡È¥·¥¨¥ë¡É¡×¡£12·î27Æüº¢È¯ÇäÍ½Äê¡£²Á³Ê¤Ï³Æ4,730±ß
¡¡¡ÖA.S.G.¡ÊArtificial Spirit Genesis¡Ë¥¬ー¥ë¥º¡×¤ÈÌÃÂÇ¤¿¤ì¤¿¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¿ÍÎà¤¬µî¤ê¡¢AI¤¬À¤³¦¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ëÌ¤Íè¤ÎÃÏµå¤òÉñÂæ¤Ë¡ÖORDIS¡Ê¥ªー¥Ç¥£¥¹¡Ë¡×¤È¡ÖSPIRAMENT¡Ê¥¹¥Ô¥é¥á¥ó¥È¡Ë¡×¤Î2¤Ä¤ÎÀªÎÏ¤¬Àï¤¦¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Èー¥êー¤Î¤â¤È¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¥·¥êー¥ºÂè1ÃÆ¤È¤Ê¤ë2¿Í¡£¥¤¥é¥¹¥È¤ÏÆ£Âô¹§»á¤¬¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë
¡¡¤½¤ÎÂè1ÃÆ¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡ÖA.S.G. ¥¬ー¥ë¥º EMO-X0022¡È¥¢¥ê¥¢¡É¡×¤È¡ÖA.S.G. ¥¬ー¥ë¥º EMO-X0024¡È¥·¥¨¥ë¡É¡×¤À¡£Î¾¼Ô¤ÏSPIRAMENT¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÀïÆ®·¿AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¡£¥·¥êー¥ºÂè1ÃÆ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¢¤Þ¤êÆÍÈô¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤»¤º¡¢Èæ³ÓÅª¥×¥ìー¥ó¤Ê·Á¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤È¥Ï¥»¥¬¥ï¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÌ¿§¤µ¤ì¤¿CG¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¤Ï¤«¤Ê¤ê²Ä°¦¤¯¸ÄÀ¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡ÖEMO-X0022¡È¥¢¥ê¥¢¡É¡×¡£¥·¥çー¥È¥«¥Ã¥È¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¡¢ÁÇÂÎ¤Î¥«¥éー¤Ï¥ì¥Ã¥É
¡ÖEMO-X0024¡È¥·¥¨¥ë¡É¡×¤Ï¥Ö¥ëー¤ÎÁÇÂÎ¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢È±·¿¤ÏÊÒÂ¦¤Ç·ë¤ó¤ÀÃ»¤á¤Î¥µ¥¤¥É¥Æー¥ë¡£¥¢¥ê¥¢¤è¤ê¤â¥Ð¥¹¥È¤ä¹ø¼þ¤ê¤¬Âç¤¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉÕÂ°ÉÊ¡£¤â¤Á¤í¤ó¸ß´¹¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Î¾Êý¹ØÆþ¤¹¤ì¤ÐÁõÈ÷¤Î¸ò´¹¤â²ÄÇ½¤À
¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÆ±¼Ò¤Î¡Ö¤¿¤Þ¤´¥¬ー¥ë¥º¡×¤Ê¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤â¼ê¤¬¤±¤ë¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤ÎÆ£Âô¹§»á¤¬Ã´Åö¡£ÀÜÃåºÞ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¥¹¥Ê¥Ã¥×¥¥Ã¥È¤Ç¡¢À®·Á¿§¤Ë¤è¤ë¿§Ê¬¤±¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç1/12¥¹¥±ー¥ë¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬´°À®¤¹¤ë¡£¼ó¤ä¸Ô´Ö¤Ë¤Ï°ú¤½Ð¤·¼°¤Î´ØÀá¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤ÎÆ±¥¹¥±ー¥ë¤Î¥Ð¥¤¥¯¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤Ë¤â¾è¤»¤é¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡Ö¥¢¥ê¥¢¡×¤Î´°À®CG¡£¥¹¥±ー¥ë¤¬1/12¤Ê¤Î¤Ç¡¢³Æ¼Ò¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÈÍí¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤È¤³¤í¤À
¡¡´é¤Ï¥×¥ê¥ó¥ÈºÑ¤ß¤Î¤â¤Î¤ÈÆ·¤ò¥Ç¥«ー¥ë¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤â¤Î¤ÎÎ¾Êý¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢³Æ¼ïÉðÁõ¤äÅ¸¼¨ÍÑ¥¹¥¿¥ó¥É¤âÆ±º¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡Ö¥¢¥ê¥¢¡×¤È¡Ö¥·¥¨¥ë¡×¤ÎÁÇÂÎ¤ÏÆ±¤¸¤À¤¬¡¢¥Ð¥¹¥È¤ä¹ø¤Ê¤É¤òÊÌ¥Ñー¥Ä¤È¤·¡¢Ã±¤Ê¤ë¿§°ã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÎ·¿¤Ë°ã¤¤¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¥Ñー¥Ä¤ÎÎÌ¤ÏÂ¿¤á¤Ç¡¢´°À®¤¹¤ë¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Ì©ÅÙ´¶¤Î¤¢¤ë¼ê¿¨¤ê¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Ñー¥Ä¤Î¹½À®Í½Äê¿Þ¤¬¤³¤Á¤é¡£¥¹¥Ê¥Ã¥×¥¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¥Ñー¥Ä¤ÏÂ¿¤á¤Ç¡¢¥µ¥¯¥Ã¤Èºî¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤½¤¦¤À
¡¡¤³¤ÎÂè1ÃÆ¤òÂ¤¬¤«¤ê¤È¤·¤¿¥·¥êー¥º¤Î¹½ÁÛ¤â¤¢¤ë¤ÈÃ´Åö¼Ô¤ÎÃÌ¡£¡Ö¥¢¥ê¥¢¡×¤È¡Ö¥·¥¨¥ë¡×¤ÎÁÇÂÎ¤ÏÀ¸¤«¤·¤Ä¤Ä¤â¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£²Á³Ê¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì4,730±ß¤ÈÈæ³ÓÅªÇã¤¤¤ä¤¹¤¤ÀßÄê¤Ç¡¢È¯Çä¤Ï12·î27Æüº¢¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¥»¥¬¥ï¤Î¿·µ¡¼´¤Ë´üÂÔ¤·¤è¤¦¡£
(C)HASEGAWA CORPORATION
Illustrated by TAKASHI FUJISAWA