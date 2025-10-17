シンガー・ソングライターの杏里が１７日、コンサートツアー「ＡＮＲＩ ＬＩＶＥ ２０２５ ＴＩＭＥＬＹ！！」の東京公演を開催した。

７月から始まった１４カ所を巡るツアーで、シークレットゲストとして、１９８３年発売のアルバム「Ｔｉｍｅｌｙ！！」をプロデュースしたシンガー・ソングライター角松敏生が来場。２人は２００３年、横浜アリーナでのコンサート以来２２年ぶりの共演で抱き合うと、８４年に角松が作詞作曲した曲「Ｉ ＣＡＮ’Ｔ ＥＶＥＲ ＣＨＡＮＧＥ ＹＯＵＲ ＬＯＶＥ ＦＯＲ ＭＥ」をデュエットするなどで盛り上げた。

久々の再会に杏里は「１１月にデビューして４７年目に入るんですけど、まだまだ音楽を続けていきたいと思います。こんなにすてきな瞬間があるんだもん」と大喜び。アンコールではヒット曲「ＣＡＴ’Ｓ ＥＹＥ」を熱唱するなど全２２曲を披露し、最後のＭＣでは「ここまで音楽を長くやってこられてよかった。まだまだまだ、私は歌って歌って歌って…。なんかそんな名言が今年はありましたね。歌い続けます！」と、自民党・高市早苗新総裁の発言をまねて、宣言していた。