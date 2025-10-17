超特急「Mステ」初出演決定「待ち望んでた」「泣ける」歓喜の声殺到
【モデルプレス＝2025/10/17】超特急が、24日放送のテレビ朝日系音楽番組「ミュージックステーション」に出演することが決定。初出演にファンから歓喜の声が寄せられている。
【写真】14年目にして「Mステ」初出演するボーイズグループ
14日に放送された予告では、次回24日放送の出演者が発表されあいみょん、＝LOVE、石川晟也（霜降り明星・せいや）、Snow Man、ZEROBASEONE、超特急、TOMORROW X TOGETHER、FRUITS ZIPPER、宮本浩次の名前が並んだ。
14年活動してきた超特急は同番組に初出演。これを受け、ファンからは「やっと」「ついに！」「待ち望んでた」「泣ける」「今から楽しみすぎる」と歓喜の声が相次いでいる。
なお超特急は最新曲「NINE LIVES」を披露する予定となっている。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】
◆超特急「Mステ」出演決定
◆超特急「Mステ」初出演に歓喜の声
