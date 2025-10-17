◆２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ最終ステージ 第３戦 ソフトバンク０―６日本ハム（１７日・みずほペイペイドーム）

日本ハムの郡司裕也捕手が「４番・三塁」での起用に応え、２安打４打点と結果を残した。

初回１死一、三塁で、今シリーズ初めてリードを奪う右犠飛を放つと、６回には最終Ｓ初安打となる遊撃内野安打。７回２死満塁では中堅左を破る走者一掃の二塁打を放った。

郡司は「昨日打てやっていうね。今日打てなかったら切腹ぐらいの覚悟で。チャンスが追ってきますね、僕にね」。最終Ｓは第２戦まで８打数無安打。「７番・左翼」で出場した第２戦は４回１死二、三塁、６回１死満塁でいずれも凡退するなど、ブレーキとなっていた。

短期決戦でのブレーキに、郡司は「正直、外されるかなと思っていた」。しかし第２戦後の深夜、４番起用を決めた新庄監督からメッセージが届いた。「『今年は郡司がいなかったら』っていうことを改めて言ってもらった。その覚悟も受け止めて、意気に感じて試合に挑みました」。指揮官の思いに応える活躍に、「ちょっとホッとしました」と安堵（あんど）の笑みを見せていた。