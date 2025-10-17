◆みやざきフェニックス・リーグ ＤｅＮＡ２―７巨人（１７日・生目第２）

巨人の中山礼都が２戦連続安打となる適時打を放つなど、存在感を示した。

みやざきフェニックス・リーグ、ＤｅＮＡ戦に「３番・右翼」でスタメン出場。同点の３回無死満塁で育成右腕の清水から右前適時打を放った。１６日から同・リーグに参戦して２試合連続安打になった。

５年目の今季はシーズン途中から外野に挑戦し、自己最多の１０３試合出場。夏場以降、右翼の定位置をつかんだ。持ち味の打撃では打率２割６分５厘、７本塁打、３２打点をマーク。１２日のＣＳ第１ステージ・ＤｅＮＡ戦（横浜）では３ランを放つなど、成長著しい。

同リーグには志願して参加。打撃フォームを改良するなど、進化を遂げるために変化を恐れずに試行錯誤を重ねている。「同じことをやっていても同じような結果にしかならないと思いますし、もう一段階レベルアップするためにどうするか考えていて。そういうことを試したくて宮崎に来た。いい時間になっている」と探究心は尽きない。

本格的なオフシーズンに入る前に実戦で試すことで得られるものは多い。「今はいろいろ試すことができるので試合で試していきながら。外から見ている人の意見も大切なので、そこに対して聞く耳を持ちながらやっていければ」と中山。さらなる高みを目指して、宮崎で腕を磨いていく。