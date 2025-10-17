Gクラスにもやってきた電動化のうねり

電動化のうねりは伝統のゲレンデ、Gクラスにもやってきた。メルセデス・ベンツはバッテリーEVの投入へ積極的で、社内合意はスムーズだっただろうと推測する。だが、変革にはリスクも伴う。

【画像】4モーターの正常な進化形 G 580 EQテクノロジー 悪路前提の電動モデル AMG G 63も 全138枚

これまで通り、エンジンで走るGクラスも提供されており、EV版が占める割合はまだ15％に留まるらしい。同社のある幹部は、失敗作だと非難しているとか。それでも、ラダーフレーム構造の本格的なオフローダーとして、印象的な仕上がりにはある。



メルセデス・ベンツG 580 ウィズEQテクノロジー AMGライン・プレミアムプラス（英国仕様）

ライバルへ先んじて、G 580 ウィズEQテクノロジーが電動化のパイオニアとなったことは事実。レンジローバーやジープも、追従する動きを見せている。オフローダーの将来を牽引する、その実力とは？

駆動用バッテリーは116kWh モーターは4基

スタイリングは、エンジン版のGクラスとほぼ同じ。しかし、ブルーのトリムで飾られ、ボンネットが僅かに高く、フロントピラーへ樹脂製カバーが付き、専用のルーフスポイラーが載っている。リアのホイールアーチ部分には、エアアウトレットも備わる。

鋼板製ラダーフレームはオーストリア・グラーツ工場で製造され、その内側へ容量116kWhの駆動用バッテリーが収まる。厚さ30mmのカーボン製カバーで保護されるバッテリーの筐体は、省かれたブレース材にかわってシャシー剛性を担保する。



メルセデス・ベンツG 580 ウィズEQテクノロジー AMGライン・プレミアムプラス（英国仕様）

車重は3209kgに達し、AUTOCARが試乗した量産車では最重量級。歴史的な小さな橋は、保全のために渡らない方が賢明だろう。前後の重量配分は、48：52とリア寄りだ。

駆動用モーターはタイヤ毎に1基づつ備わり、計4基。ディファレンシャルやプロペラシャフトを不要としつつ、出色の動力性能を実現している。個別にモーターを回転させて、360度ターンも可能。英国仕様の場合、20インチ・ホイールが標準になる。

ドロ付きブーツを躊躇する高級な車内

現行のGクラスは、2018年にモデルチェンジへ近い改良を受けている。だが、伝統となるような特徴は巧みに残された。フェンダー上のウインカーも、その1つ。プッシュボタン式のドアハンドルと、ガシンと閉まるドアも、Gクラスらしさを演出する。

本格的なオフローダーらしく、乗降性は良くない。よじ登るように身体を持ち上げ、背筋を伸ばした運転姿勢へ落ち着けば、アウディQ7の乗員すら見下ろすことになる。直立したフロントガラス越しに、長方形に切り取られた景色が広がる。



メルセデス・ベンツG 580 ウィズEQテクノロジー AMGライン・プレミアムプラス（英国仕様）

全長4825mm、全幅1931mm、全高1969mmという大きさを考えると、車内空間は正直狭い。特に足元の余裕は限定的。小ぶりなサイドミラーが死角を抑えているものの、充電ケーブルをしまうケースがリアゲートに備わり、後方視界は制限される。

身体を包み込むシートは、調整域が広く、数時間座っても疲れ知らず。内装は高級感に溢れ、ドロの付いたブーツで乗るのを躊躇するほど。ただし、ダッシュボードが走行中に振動音を発するなど、製造品質にはムラもある。

車載機能の操作性はブランド随一

荷室容量は、エンジン版より僅かに床面が高いが、555L。後席はフラットに折り畳め、積載量は同等のSUVへ劣らない。前方のボンネットを開いても収納はなく、エンジン音を模した「Gロア」システムの機器などで満たされている。

試乗車には、ブルメスター社製の3Dオーディオが備わった。ゆっくり走れば高音質を楽しめるが、高速域では小さくない走行音で打ち消されていた。



メルセデス・ベンツG 580 ウィズEQテクノロジー AMGライン・プレミアムプラス（英国仕様）

ダッシュボードには、12.3インチのモニターが2面。システムは同社最新のMBUXが稼働し、アップル・カープレイやアンドロイド・オートも自然に機能する。その下の大きなオフロードボタンを押すと、トルクの分配状況やボディの傾斜角などを確認できる。

エアコンやパワーシート、サイドウインドウ、ドアミラー用にはハードボタンが備わり、インフォテインメント・システムにはタッチパッドとショートカットボタンも用意される。車載機能の操作性は、メルセデス・ベンツ随一だろう。

走りの印象とスペックは、メルセデス・ベンツG 580 EQテクノロジー（2）にて。