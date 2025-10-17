大好きなママ友グループ。でも、一人だけ苦手な人が…そう思う私は、心が狭い？【ママリ】

仲良しママ友グループの中に苦手なママがいる

仲良しのママ友5人のグループがあるのですが1人のママだけどうしても苦手で😇

なんとなくマウント？とも取れる発言とか都会暮らしからの田舎に引っ越してきた人なので田舎を小馬鹿にした発言あったり、みんなで遊ぶってなった時もなんかその人だけ時間感覚ズレてて。

LINEの返信もすごく遅かったりするのでみんなでの予定がなかなか決めづらかったりすごく嫌でストレスです😇😇



その人がグループに居なければ～とか思ってしまう自分も居て嫌になります🤢



こんなもんですか？ 出典：

qa.mamari.jp

性格が合わなかったり、どうも苦手だと感じる人は職場でも学校でもどこにでもいるものですよね。この記事では、仲良しのママ友5人組の中でとあるママに対して苦手意識を持っているという投稿を紹介します。マウントを取るような発言があったり、そのママだけLINEの返信が遅く予定が決まらないことにストレスを感じているという投稿者さん。つい「その人がグループにいなければ…」と考えてしまい自己嫌悪になってしまうそうです。

仲良しグループの中に、どうしても苦手なママがいる――そんな悩みを抱える投稿者さん。マウントを取るような発言や価値観のズレにモヤモヤし、気にしないようにしてもつい目についてしまう。その悪循環に疲れてしまう気持ち、よく分かります。



ママ友に限らず、どんな人間関係にも「合う・合わない」はあるもの。無理に合わせる必要はありませんが、だからといってグループから誰かを排除するような行動は避けたいですね。

苦手なママ友にさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

お母さんでもいろんな方がいるのであるあるかもしれないですね😅

私はそれが苦手でグループには入らないです😅

でも言わなくても他の方も同じように思ってるんじゃないかなと察します😅 出典：

qa.mamari.jp

わかります！わたしもそーゆーひといます 出典：

qa.mamari.jp

グループで仲良くしていると、どうしても個人間で「合う・合わない」が出てきてしまいますよね。そうした関係の難しさから、あえてグループに入らないようにしているという人もいるほどです。



もしそのママ以外とは気持ちよく付き合えているなら、グループ内での関わりは最低限にとどめ、他のママたちと個人的に交流を深めていくのも一つの方法かもしれません。



「苦手だな」と思うほど相手の言動が気になってしまうもの。無理に意識せず、考えないようにすることが、心の負担を軽くする近道ではないでしょうか。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）