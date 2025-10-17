ダウンタウン・浜田雅功さん（62）が自身初の個展となる、浜田雅功展『空を横切る飛行雲』を19日から開催。16日に一足早く報道陣に公開されました。

■『ライオン』のオブジェと浜田雅功の写真がお出迎え

これまで、唯一無二の画風から“画伯”と呼ばれてきた浜田さん。個展は、『ホワイエ』、『はじめの部屋』、『「まち」のエリア』、『さいごの部屋』の4つのエリアに分かれており、全て新作だという100点の作品を楽しむことができます。

ホワイエには、『ライオン』のオブジェと浜田さんが映し出されたスクリーンが、来場者を出迎えます。

■有名絵画の模写が飾られた『はじめの部屋』

ホワイエを抜けると次に現れるのは『はじめの部屋』。ここには、世界的名画『モナ・リザ』を浜田さんが模写した作品が展示されています。作品の前にベンチが設置されているなど、じっくりと鑑賞ができる空間となっています。『モナ・リザ』を描いた時に浜田さんは「フランスで、ホンモノを見てきとるからね！」と自信満々に語っていたといいます。

■日常の世界観を作品にした『まち』のエリア

『はじめの部屋』に続くのが『「まち」のエリア』。エリア内には、場所ごとに作品だけでなくその場所を思わせる様々な工夫が施されています。

エリアに入ってすぐ見えてくるのは昔ながらの銭湯を思わせる展示スペース。見る角度によって絵の見え方が変わる作品や、富士山のような作品が展示されています。

さらに進んでいくと、カウンターが設置された飲食店のような建物があり、周辺には浜田さんが描いた動物の絵を展示。他にも、家の中を再現したような展示スペースなど様々な形式の展示が行われています。

■壁一面に描かれた大きな絵画が飾れる『さいごの部屋』

4つの展示エリアの最後を飾るのは『さいごの部屋』。有名作品『最後の晩餐』を浜田さんが模写した絵が壁一面に大きく描かれています。

■世界観を楽しめるグッズや食事も

4つの展示エリア以外にも浜田さんの作品を楽しめるスポットも。作品をモチーフにした商品などが購入できるショップ『雑貨 はまだショプとし』や、展覧会の世界観をモチーフにしたオリジナルメニューを楽しむことができるコラボカフェ『喫茶 はまだまさとティー』もオープン。カフェでは、浜田さんの好物であるチャーハンやコロッケをメインにしたフードや、作品をモチーフにしたパレットケーキやラテなどを楽しむことができるということです。