◇セCSファイナルステージ第3戦 阪神4―0DeNA（2025年10月17日 甲子園）

セ・リーグ優勝時に「3つ取る」と宣言した公約を3連勝で果たし、日本シリーズに向け「次はあと4つ」とファンに向け、日本一を誓った藤川監督は、試合後の会見でも「もう4つ、それしかないです。それだけです。4つ取るという、それだけなので、それはもう天気と一緒。何か物事を動かさないといけないと思えば、そう考えるだろうし、そのままというのはダメでしょうね」と気持ちを日本シリーズに向け、切り替えた。

MVPは森下が獲得したが、3試合を振り返った藤川監督は「ファーストステージから勝ち上がってきているので、ゆっくりゆっくりと、坂本がよくほどきましたね。相手のそういう部分を。一瞬で壊れますから」と坂本のリードがDeNAの勢いを削いだと分析した。

初回に佐藤輝の3ランなどで、ケイの立ち上がりを攻め、5球で3点を先制した攻撃についても「打撃の方はタイガースらしい攻撃を仕掛けていくと、その中でどういうふうに動いて得点するかというバリエーションはいろいろとある」と手応えを藤川監督も強調した。