¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ï17ÆüÌë¤ÎBS¥Õ¥¸ÈÖÁÈ¤Ç¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¶¨µÄ¤Çµá¤á¤ë¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÄê¿ôºï¸º¤Ë´Ø¤·¡¢´ØÏ¢Ë¡°Æ¤¬Î×»þ¹ñ²ñ¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢»¿À®¤¹¤ë¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£7·î¤Î»²±¡Áª°Ê¹ß¡¢À¯¼£¶õÇò¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÁáµÞ¤ËÄê¿ôºï¸º¤ò¼Â¸½¤·¤¿¾å¤ÇÊª²Á¹âÂÐºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¤À¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¼«Ì±¡¢°Ý¿·¤Ë²Ã¤¨¹ñÌ±¤¬»¿À®¤¹¤ì¤Ð½°»²Î¾±¡¤Ç²áÈ¾¿ô¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢À®Î©¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¶ÌÌÚ»á¤Ï¡ÖÎ×»þ¹ñ²ñËÁÆ¬¤ÇÄê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤ò½èÍý¤·¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬µá¤á¤ë¡ØÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡Ù°ú¤¾å¤²¤òÁá¤¯¼Â¸½¤·¤è¤¦¡£Äê¿ôºï¸º¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£