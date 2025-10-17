ラヴィジュールの新作「シンクアップ」ブラ登場♡理想のバストを叶える最新構造
「セクシーに生きる Just be yourself」をコンセプトに、女性の新しい美しさを提案するランジェリーブランド【ラヴィジュール】から、新型ブラ「シンクアップ」が登場しました。ブランド人気No.1構造「ホットリフトブラ」をベースに、より多くの悩みに寄り添うようアップデートされた一着。谷間メイクだけでなく、安定感や着け心地も追求したこの新作は、あなたの魅力を最大限に引き出してくれます♡
ラヴィジュール の「シンクアップ」ブラとは？
ラヴィジュールの新作「シンクアップ」ブラは、バストの悩みを解決するために誕生した革新的アイテム。
厚手カップと、カップの約9割を占める極厚プッシュアップパッドで、しっかり寄せて上げる理想のバストラインを実現。さらに、着脱可能なシークレットパッドを搭載し、左右差や盛り感の微調整も自由自在です。
グラマーバストさんでも安定感をキープできるセンターフルカバー構造、サイドボーンによるホールド力も魅力。まさに「盛れて安定する」理想の新世代ブラです。
ÉCRUのジュニア向け吸水ショーツで安心＆快適な初潮デビュー
コーデを引き立てる華やかなデザイン
「シンクアップ」ブラは、機能性だけでなくデザイン性も抜群。レースを贅沢にあしらった繊細なディテールが、デコルテをより美しく演出します。
カラーはブラック・ピンク・ブルーの3色展開。フェミニンにもクールにも合わせやすく、どんなスタイルにもマッチします♪
さらに、ショーツやTバックとのセットアップも可能。トータルでコーディネートすれば、ランジェリーから自信が生まれる特別な一日を叶えてくれます。
#シンクアップ ブラ＆ショーツの詳細
・マルヴァ シンクアップ ブラ
価格：7,799円（税込）～
サイズ展開：B～Fカップ
・マルヴァ エンブレース ショーツ・Tバック
価格：3,729円（税込）
・マルヴァ フリル ショーツ・Tバック
価格：3,729円（税込）
カラー（すべて共通）：ブラック／ピンク／ブルー
全国のラヴィジュール店舗および公式オンラインストアにて販売中です。
自分らしく、美しく。「シンクアップ」で叶える理想のバスト
ラヴィジュールの「シンクアップ」ブラは、ただの盛りブラではなく、あなたの個性と美しさを引き出す“パートナー”のような存在。
華やかでありながら実用性も兼ね備えたこのブラは、自分らしく生きる女性の毎日に寄り添います。
「セクシーに生きる Just be yourself」--その言葉通り、ラヴィジュールが提案する新しいセクシーさを、ぜひあなたも体感してみてください♡