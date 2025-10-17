◇セCSファイナルステージ第3戦 DeNA0―4阪神（2025年10月17日 甲子園）

DeNAは阪神に敗れ、2年連続の日本シリーズ進出を逃した。「4番・三塁」で出場した筒香嘉智外野手（33）が悔しさを語った。

シーズンでも圧倒的ゲーム差をつけられた阪神相手に屈辱の3連敗。この日は4打数で左飛、二ゴロ、三飛、二飛に抑えられ「負けたということが事実。阪神の方が上だったということ」と唇をかんだ。

雪辱を期す来季に向けては「阪神は、凄い隙のない野球をしているし、阪神、巨人には今年負け越している。そこを越えない限りは優勝は見えてこないと思っている」と強調した。

今季はシーズン終盤から調子を取り戻し、巨人とのファーストS第1戦でも4安打2本塁打3打点と存在感を見せた。「（終盤は）自分の打撃ができるという感覚が戻った。来年はそれがスタートからいけると思うので、個人に関しては非常に楽しみ」と視線を上げた。

今季限りで退任する三浦監督については「現役も一緒にさせていただいた。アメリカから帰ってくる時も三浦さんにご連絡をいただいて、非常に思い入れのある方なので、最後に良い形で送り出すことできなかったということに関しては、非常に悔しい」と胸中を明かした。