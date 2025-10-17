¸µ¤Ç¤ó¤ÑÁÈ.incº¬ËÜÆä¡¢¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°°ì»þµÙ»ß »öÌ³½êÂà½êÈ¯É½
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/17¡Û¸µ¤Ç¤ó¤ÑÁÈ.inc¤Îº¬ËÜÆä¤¬10·î17Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤ò°ì»þµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
【写真】元でんぱ組.incメンバー、直筆メッセージで活動休止発表
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ëÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Öº¬ËÜÆä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤È¤·¡Ö¤³¤³¤Î¤È¤³¤íÂÎÄ´ÌÌ¤Ç¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢ËÜ¿Í¤È¤âÁ°¸þ¤¤Ë¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢º¬ËÜÆä¤ÏÍèÇ¯3·î¤ò¤â¤Ã¤Æ¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò°ì»þµÙ»ß¤·¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£¥¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÂà½ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦º¬ËÜÆä¤È¤·¤Æ²¹¤«¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤Ï²þ¤á¤Æ¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤é¤·¤¤¤ä¤êÊý¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤¹¤ë·Á¤Çº¬ËÜÄ¾É®¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸ø³«¡£¡Öº£»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¶Îµ¿Í25¡×¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò°ì¤Ä¤Î¶èÀÚ¤ê¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÅÙ¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤ª»Å»ö¤Ë¤ªÊÌ¤ì¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï3·î¤ÎÀ¸ÃÂ¥é¥¤¥Ö¤ò¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤È¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥£¥¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÎ¥¤ì¤Æ¼«Ê¬¤ÎÂ¤Ç¿·¤·¤¤³èÆ°¤Î»ÅÊý¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Èº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º¬ËÜ¤Ï¡¢1999Ç¯3·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°ñ¾ë¸©½Ð¿È¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¢VTuber¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡£2014Ç¯¤ËÆú¤Î¥³¥ó¥¥¹¥¿¥É¡¼¥ë¤Ç³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢¤½¤Î¸å¤Ç¤ó¤ÑÁÈ.inc¤ò·óÇ¤¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ìó10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áµÙÍÜ¤·¡¢2022Ç¯¤Ë2¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÂ´¶È¡£¸½ºß¤Ï¡¢°ìÉ×Â¿ºÊÀ©¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦À¶ Îµ¿Í25¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
【写真】元でんぱ組.incメンバー、直筆メッセージで活動休止発表
¢¡º¬ËÜÆä¡¢¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°°ì»þµÙ»ß
