「ひと口ちょうだい」はアリ？ナシ？…日常のモヤっとが引き起こす夫婦の危機
「ひと口ちょうだい」問題に悩んでいる人多いですよね。
この漫画の主人公・里美も、夫の晴人が「ひと口ちょうだい」と言って、妻のハンバーグを半分食べたり、アイスコーヒーを勝手に飲んだりすることにイライラしています。何度も「やめてほしい」と伝えているのに、夫は「ひと口もらった」「ちょっと飲みたかっただけ」とヘラヘラと笑うばかりでー。
「ひと口ちょうだい」に悩む夫婦のリアルな日常
価値観の違いといったらそれまでですが…やられた方は本当に嫌なんです！
この夫婦はこの問題にどう決着をつける…？
続いて紹介するのは、こちらもイラッとくる【ごめんねが言えない夫】です。
「わざとじゃない」から謝罪なし!?
…せめて一言謝ってくれれば気持ちは軽くなるのに！
「こちらが言ってほしいタイミングで謝らない」ことへのストレスは消化できないまま積み重なっていき、夫に対してのイライラは増幅していきます。毎日のことだから‥ツラい！
離婚するほどでもないけど…このイライラどうすれば？
この夫婦の結末は本編でご確認ください！
(ウーマンエキサイト編集部)
