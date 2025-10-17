※このお話は作者おにぎり2525さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

結婚して3年目になる主人公夫婦は、子どもを望むも2年間授からず、不妊治療も視野に入れていた。そんなある日、妻の妊娠が発覚。夫は妻に感謝し、これ以上ない大きな幸せをかみしめる。



本格的につわりが始まり、家事をするなど努力を重ねる夫だが、妻は毎日文句ばかり。つわりが終わるまでの辛抱だと考えるが、そのワガママはますますエスカレートしていく。



1ヶ月前から許可をもらっていた飲み会にも嫌な顔をされ、夫は仕方なくキャンセル。だが夕飯を作ると、妻は「みそ汁が辛い」といい、実家で食べると家を出てしまい…。



妊娠をきっかけにスキンシップが減り、そのまま離婚に向かう可能性もある…ネットで情報収集した夫は、最悪の事態だけは回避せねばと考えます。そこに、妻が帰宅して…!?(おにぎり2525)