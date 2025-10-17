ドル円のピボットは１５０．１４円付近＝ＮＹ為替
ドル円のピボットは１５０．１４円付近＝ＮＹ為替
ピボット分析 東京時間（21:44現在）
ドル円
現値150.49 高値150.54 安値149.38
152.05 ハイブレイク
151.30 抵抗2
150.89 抵抗1
150.14 ピボット
149.73 支持1
148.98 支持2
148.57 ローブレイク
ユーロ円
現値175.63 高値175.97 安値174.82
177.28 ハイブレイク
176.62 抵抗2
176.13 抵抗1
175.47 ピボット
174.98 支持1
174.32 支持2
173.83 ローブレイク
ポンド円
現値201.82 高値202.19 安値200.69
203.94 ハイブレイク
203.07 抵抗2
202.44 抵抗1
201.57 ピボット
200.94 支持1
200.07 支持2
199.44 ローブレイク
ピボット分析 東京時間（21:44現在）
ドル円
現値150.49 高値150.54 安値149.38
152.05 ハイブレイク
151.30 抵抗2
150.89 抵抗1
150.14 ピボット
149.73 支持1
148.98 支持2
148.57 ローブレイク
ユーロ円
現値175.63 高値175.97 安値174.82
177.28 ハイブレイク
176.62 抵抗2
176.13 抵抗1
175.47 ピボット
174.98 支持1
174.32 支持2
173.83 ローブレイク
ポンド円
現値201.82 高値202.19 安値200.69
203.94 ハイブレイク
203.07 抵抗2
202.44 抵抗1
201.57 ピボット
200.94 支持1
200.07 支持2
199.44 ローブレイク