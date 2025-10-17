※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

赴任初日から強い自己顕示欲と暴言で波紋を呼んでいた非常勤講師・岡田。生徒たちはついに授業をボイコットするが、岡田は男性教師を味方につけ、逆に生徒が悪者に。その後妊娠が判明し、2週間の休業を願い出るも辞める気はない岡田。義母の祝福で結婚もトントン拍子に決まり、気分を良くした岡田は出勤早々、職員室で結婚と妊娠を報告。勢いそのままに授業でも「めちゃくちゃ幸せです！」と宣言。しかし生徒の反応は予想外に薄く、岡田は苛立つのでした。



■お昼時に漂う憂鬱ムード

■でも自慢話はやめられない！■もう食べたくない…これって嫌がらせ!?お昼休憩になると、「義母が作ってくれて〜」と得意げに語る岡田。けれど実は、そのおかずを食べるのはもう3日目。さすがに飽きがきており、もはや似たような味付けの料理をこれでもかと持ってくるのは、義母の高度な嫌がらせなのでは…とすら思ってしまうのです。とはいえ、そんな本音を周囲に悟られるわけにはいかない。「義母に本当の娘のように思われている」と自慢話だけは手放せない岡田なのでした――。(スズ)