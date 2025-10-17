ÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¡Ö¤½¤¦¤À¤è¤Í¡¢ÉáÄÌ¤Ï¤Í¡×¡¡¼«¿æ¤ÇÉ×¤È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤Ëµ¤¤Å¤¯¡¡Éã¡¦ÇßµÜÃ¤É×¤µ¤ó¤Î±Æ¶Á
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤¬16Æü¡¢É×¤Ç¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÀ¤·Ñ¶³µ¬¤µ¤ó¤ÈÉ×ÉØ¤½¤í¤Ã¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¡£·ëº§¤·¤Æ´¶¤¸¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ø¡Ö¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ Oisix¡×¥³¥é¥Ü¥ß¡¼¥ë¥¥Ã¥ÈÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ù¤Ç¤¹¡£
¼«¿æ¤¹¤ë¾å¤Ç²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿2¿Í¡£À¤·Ñ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡ÊÇßµÜ¤µ¤ó¤¬¡Ë¼ê¤Ë3500±ß¤°¤é¤¤¤Î¥Þ¥°¥í¤Îºô¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¡£¡È¤³¤ìÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡È¥Þ¥°¥í¤Îºô¤¬3500±ß¤Ï¹â¤¤¤À¤í¡£ÀÚ¤ê¿È¤Ç¤¤¤¤¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡È¥Ñ¥Ñ¤Ïµª¥Î¹ñ²°¤È¤«ÌÀ¼£²°¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡£¥Ñ¥Ñ¤Ï¥Þ¥°¥í¤Îºô1Ëü5000±ß¤°¤é¤¤¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡£¤»¤³¤¤¤³¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤è¡É¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¡È¤´¤á¤ó¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·ÇßµÜ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÇßµÜÃ¤É×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¿¤´ÈÓ¤¬¡¢²È¤À¤È¹â¤¤¡£µÕ¤Ë¹â¤¤¡£°Â¤¯ºÑ¤Þ¤½¤¦¤è¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ³°¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö»ä¤Ï¤½¤ì¤¬ÉáÄÌ¤Ë°é¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡£¤Ç¡¢·ëº§¤·¤Æ»ä¤â¡È¤Ê¤ë¤Û¤É¤Ê¡£¤½¤¦¤À¤è¤Í¡¢ÉáÄÌ¤Ï¤Í¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤Èµ¤¤Å¤¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£