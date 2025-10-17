こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した特異銀河「NGC 3256」。

ほ座（帆座）の方向、約1億2000万光年先にあります。

【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した特異銀河「NGC 3256」（Credit: ESA/Hubble, NASA）】

特異銀河とは、渦巻銀河や楕円銀河といった形態の分類に当てはまらない、特異な形態の銀河のこと。

明るい中心部の周囲で複雑に渦巻く塵（ダスト）が豊富な暗黒帯や、長い尾のような構造を持つNGC 3256は、2つの渦巻銀河が合体したことで形成されたと考えられています。私たちが観測しているのは、初めて衝突が起きてから5億年ほどが経った姿だとみられています。

重力を介して相互作用する銀河どうしが衝突・合体すると、星の材料となるガスが圧縮されることで、星形成活動が活発化することがあります。

NGC 3256も、短期間で爆発的に星が形成される現象「スターバースト」が起きているスターバースト銀河として、格好の研究対象となっています。

また、誕生した若い星々は遠赤外線で最も明るく輝くため、大量の若い星が存在するNGC 3256は高光度赤外線銀河のひとつとしても知られています。

そんなNGC 3256の中心部には、もともと2つの銀河それぞれの中心部だった、2つの中心核が存在しています。片方の中心核は暗黒帯に隠されていて可視光線では見ることができず、赤外線・電波・X線でのみ観測可能です。

2つの銀河の円盤部はすでに区別できなくなっていますが、数億年後には中心核も合体して、1つの巨大な楕円銀河が誕生すると予想されています。

冒頭の画像はESA＝ヨーロッパ宇宙機関から2018年5月31日付で公開されました。

本記事は2019年1月27日公開の記事を再構成したものです。

文／ソラノサキ 編集／sorae編集部

関連記事 片側に伸びていくような姿の棒渦巻銀河「NGC 7496」 ハッブル宇宙望遠鏡が観測 孤独に見えても実は違う ハッブル宇宙望遠鏡が観測した渦巻銀河「NGC 1706」輝くスターバースト・リング ハッブル宇宙望遠鏡が観測した渦巻銀河「NGC 6951」参考文献・出典ESA/Hubble - Cosmic collision lights up the darkness