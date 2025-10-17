俳優の渡辺謙（65）が17日放送のテレビ朝日「マツコ&有吉 かりそめ天国」（金曜後8・00）に出演。一番好きなフルーツを明かした。

渡辺は映画「盤上の向日葵」（監督熊澤尚人、31日公開）で共演する俳優・坂口健太郎とお笑いコンビ「オアシズ」の大久保佳代子とともに、新橋の「ニュー新橋ビル」を訪れた。

最初に訪れたのはビルのオープンと同時に創業したジューススタンド「ベジタリアン」。そこで「ケールジュース」や「玉ネギジュース」といったオリジナルジュースを堪能し、店長の女性と談笑した3人。

すると、大久保が「謙さんは、フルーツは一番何好きですか?」と尋ねた。この質問に渡辺は「（ル）レクチェっていうのがある」と伝えると、大久保と坂口は聞き慣れないフルーツの名前に「レクチェ?」と思わず復唱した。

「ル レクチェ」については「洋梨みたいなやつ」とし「リンゴと梨と…いろいろ混ざったような、おいしい味」と説明した。大久保は「すごーい…初めて聞いた。へぇー」とびっくり。また、渡辺の故郷・新潟を中心に生産されているフルーツだと説明が入ると、スタジオでVTRを見ていたMCの有吉弘行も「へぇ。知らないものがあるね」と驚いた。