£Í£Ö£Ð¤Îºå¿À¡¦¿¹²¼æÆÂÀ¤¬¥¹¥¥Ã¥×¤Ç¤ª¤É¤±¤ë¡Ö²þ¤á¤Æ¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤¿¡×¾Þ¶â¤Î»È¤¤Æ»¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤â·è¤á¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡Ö£Ê£Å£Ò£Á¡¡£Ã£Ó¥»¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë£Ó¡¦Âè£³Àï¡¢ºå¿À£´¡Ý£°£Ä£å£Î£Á¡×¡Ê£±£·Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡ºå¿À¡¦¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¤¬£Ã£Ó¤Î£Í£Ö£Ð¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£½éÀï¤ÇÀèÀ©ÂÇ¡¢£²ÀïÌÜ¤Ë¤Ï±äÄ¹½½²ó¤Ë¥µ¥è¥Ê¥é£²¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢¤³¤ÎÆü¤â£²ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ£²»Í»àµå¤È¹¥µ¡¤ò±é½Ð¡££³»î¹çÄÌ»»¤Ç£¹ÂÇ¿ô£¶°ÂÂÇ£³ÂÇÅÀ¤ÎÂÇÎ¨¡¦£¶£¶£·¤ÈÂÇ¤Á¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¹²¼¤Ï¡ÖÀª¤¤¤Ç·è¤á¤é¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤Þ¤¯»î¹çÃæ¤Ç¤â½¤Àµ¤Ç¤¤¿¤ê¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤ÌÌ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È½¼¼Â´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡£Í£Ö£Ð¤Ç¾Þ¶â£²£°£°Ëü±ß¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢»È¤¤Æ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¤¤äÁ´Á³¡£ÆÃ¤Ë¤Ï¡£¤Ê¤ó¤â·è¤á¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢É½¾´¼°¸å¤Ë¤Ï¥¹¥¥Ã¥×¤Ç¥Ê¥¤¥ó¤ÎÎó¤ËÌá¤ë¤ª¤É¤±¤¿¤·¤°¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£