Adoデビュー5周年記念日に『Ado 5th Anniversary and 23rd Birthday Celebration LIVE』を生配信
Adoが、10月23日22時からAdoの公式YouTubeチャンネルとTikTokアカウント（@ado1024osenbei）にて『Ado 5th Anniversary and 23rd Birthday Celebration LIVE』を生配信する。
■歌い手ならではの“企画”も実施
10月23日は、Adoが23歳を迎える誕生日前日であり、メジャーデビューシングル「うっせぇわ」をリリースしてからちょうど5年となる日。
今回の生配信では、メジャーデビュー5周年を振り返るとともに、歌い手ならではの“企画”も実施予定。
「うっせぇわ」での鮮烈なデビューから早くも5周年を踏まえ、23歳を迎えるAdoとともに『Ado 5th Anniversary and 23rd Birthday Celebration LIVE』をぜひ楽しもう。
