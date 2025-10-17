news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「“隠しスマホ”で女性を追跡 男『抑えきれなかった』」のニュースについてお伝えします。

◇ ◇ ◇

机にずらりと並べられたスマートフォンやパソコン。これらは、逮捕された男の自宅から、押収されたものです。

『男はこちらのスマートフォンとバッテリーをテープでぐるぐる巻きにして車に取り付けていたということです』

ストーカー規制法違反の疑いで逮捕されたのは、熊本市の自称・派遣社員、木村公俊容疑者37歳です。木村容疑者は今年6月から9月頃にかけ20代の知人女性の位置情報を複数回取得した疑いが持たれています。

警察によりますと、木村容疑者はスマホに位置情報をリアルタイムで取得できるアプリを入れ、スマホとモバイルバッテリーをテープで巻いた完成品を車の外に設置されているスペアタイヤと車体の隙間に固定していたということです。

木村容疑者は調べに対し、「女性のことが好きで行動を知りたい気持ちを抑えきれなかった」と話し、容疑を認めているということです。警察は、木村容疑者がスマホを交換しながら車に取り付けていた可能性もあるとみて捜査を進めています。