日経225先物：17日22時＝450円高、4万8000円
17日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比450円高の4万8000円と急騰。日経平均株価の現物終値4万7582.15円に対しては417.85円高。出来高は1万1141枚となっている。
TOPIX先物期近は3199ポイントと前日比31.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は28.56ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 48000 +450 11141
日経225mini 47995 +445 164530
TOPIX先物 3199 +31.5 9717
JPX日経400先物 28830 +320 881
グロース指数先物 708 +8 2070
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
