　17日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比450円高の4万8000円と急騰。日経平均株価の現物終値4万7582.15円に対しては417.85円高。出来高は1万1141枚となっている。

　TOPIX先物期近は3199ポイントと前日比31.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は28.56ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 48000　　　　　+450　　　 11141
日経225mini 　　　　　　 47995　　　　　+445　　　164530
TOPIX先物 　　　　　　　　3199　　　　 +31.5　　　　9717
JPX日経400先物　　　　　 28830　　　　　+320　　　　 881
グロース指数先物　　　　　 708　　　　　　+8　　　　2070
東証REIT指数先物　　売買不成立

