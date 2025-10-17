「ＪＥＲＡ ＣＳセ・ファイナルＳ・第３戦、阪神４−０ＤｅＮＡ」（１７日、甲子園球場）

リーグ２位のＤｅＮＡが痛恨の３連敗を喫しＣＳ敗退。昨年と同じ下克上は果たせなかった。今季限りで退任するＤｅＮＡ・三浦大輔監督（５１）にとっては“ラスト采配”となった。

試合後には阪神・藤川球児監督から花束を渡され、お互いに穏やかな表情で会話を交わした。ラストゲームとなったＤｅＮＡの指揮官と阪神の粋な演出に、聖地は大きな拍手と歓声に包まれ、盛大な「三浦」コールも起こった。

ベンチ裏では涙で目が真っ赤。「子供の頃に来てた球場で。今日は完敗でしたから。ベイスターズファンもそうですが、タイガースファンも、阪神タイガースの関係者、大型ビジョンでもメッセージを送っていただき、本当にありがたいです」と感謝した。

三浦監督は就任５年目の今季、チームは２８日の広島戦（マツダ）で３年ぶりのシーズン２位が確定。だがリーグ優勝を逃した責任を取る形で身を引くことを申し入れ、球団に了承されて辞任となった。

王者・阪神の強さを見せつけられ、３連敗で終戦。「強かったですね。うちのペースに持ち込ませてくれない３試合でしたね」と振り返った。それでも「選手たちも最後まであきらめずに必死に戦ってくれた。コーチもスタッフも、スタンドのファンも最後まで戦ってくれた」と改めて感謝し、「終わったということですね。今日で監督が終わるわけですから」と、終戦を受け止めた。