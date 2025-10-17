ガールズグループ「2FACE（トゥーフェイス）」が17日、初シングル「LOVE TONIGHT」をリリースした。同日、公式YouTubeチャンネルでミュージックビデオ（MV）も公開し、その全貌が明らかになった。リーダーのHINATAは「世界進出の一歩として韓国でデビューして活動の幅を広げたい」と野望を激白。日本から世界へ、新たなスターダムへののろしを上げた。

2FACEは、超人気クリエイター集団「PROJECT K」が主催したオーディションで、1500人超の応募者から選び抜かれた7人組。グループ名は「K−POPのパワフルさ」と「J−POPの清廉さ」という“2つの顔”を持つことを意味する。

満を持してリリースされた初シングル「LOVE TONIGHT」は、恋の始まりのトキメキを歌ったポップチューンだ。1980年代を彷彿とさせるレトロなサウンドと、現代的なエレクトロポップが融合。一度聴いたら耳から離れない浮遊感のあるメロディーが印象的だ。

公開されたMVでは、メンバーがキュートで軽やかなパフォーマンスを披露。特にサビで見せる、キャッチーな“手のダンス”は必見だ。メンバーのRINAは「歌詞の中の“ときめいちゃう”や“君が欲しいの”に乗せて、ファンの皆さんに熱い気持ちを届けています。ぜひ皆さんも『LOVE TONIGHT』を聴いて、2FACEに恋に落ちてくれたら」とニッコリ。今後の目標についてリーダーのHINATAは「私たちの楽曲は世界中で愛される曲だと思うので、世界進出の一歩として韓国でデビューして活動の幅を広げたいです」と力強く宣言。その視線はすでに世界を捉えている。