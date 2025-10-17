【Can★Do】の“チップ & デール”が大優勝！ 出会えたら即カゴ♡「激かわポーチ」

今秋【Can★Do（キャンドゥ）】では、大人気キャラクター“チップ & デール”のグッズが複数登場！ 今回ピックアップするのは、フラットポーチと巾着です。チップ & デールのキュートなデザインに注目したいのはもちろん、あたたかみのあるふわふわ素材にも心惹かれそうです。店舗で見つけたらぜひゲットして。

ふわふわチャームがワンポイントのフラットポーチ

【Can★Do】「ファーフラットポーチ」\550（税込）

ブラウンカラーとふわふわの素材感が秋冬ムードを演出するポーチ。ファスナー部分のチャームも、キュートなワンポイントに。フロントにはチップとデールの顔がデザインされており、ファンなら持ち歩くだけで癒されそうです。フラットタイプなので、バッグの中でかさばりにくいのも嬉しいポイント。@ftn_picsレポーターとも*さんによると「口の部分が12cmも開くので、ガジェットや小物も入れやすい」とのこと。

ずっとふれていたくなりそうな愛らしい巾着ポーチ

【Can★Do】「ファー巾着ポーチ」\550（税込）

巾着タイプで上をキュッと絞れるポーチ。まるでぬいぐるみのようなふわふわの素材で、さわり心地が良さそう。レポーターとも*さんによると「大きさは約21cm × 20cm」と、やや大きめが嬉しい。ポーチとしてはもちろん、お部屋に飾っておくだけで気分が上がるかも。

