《新作》超絶ラブリーーーッッ♡【ガチャ】全コンプしたい！「サンリオアイテム」

毎週のように新作が登場し、人気アイテムは回数制限がされるほど話題沸騰中の【ガチャ】。今回は、あまりの可愛さにキュンが止まらない！ コレクション心がくすぶられること間違いなしの「サンリオアイテム」をご紹介します。

可愛いパケ付きのまま保管したい！

「かわいすぎて感無量」と、@198_0kさんが紹介するのは「HELLO KITTY パッケージミニチュアコレクション」。パッケージにポールチェーンが付いているので、中身のフィギアを傷つけずに持ち歩けるのも嬉しいポイント。もちろん取り出してお気に入りの場所に飾るのもあり！

＜全6種、1回\400（税込）＞

ナース姿に心拍数が急上昇！

ギュッとハートを抱きしめる姿がたまらない！ ナースキャップを身に付けたキャラクターたちが勢揃いした「サンリオキャラクターズ ナーススイングマスコット」。キュートな表情に疲れも吹き飛びそう！

＜全5種、1回\300（税込）＞

どちらも短期間で終売になる可能性があるので、欲しいと思ったら早めにGETして！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@198_0k様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N