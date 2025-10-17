アサヒビールのシステム障害による影響が広がっています。サントリーとサッポロビールはお歳暮用のビールのギフト商品の販売を一部中止すると発表しました。

サントリーは「ザ・プレミアム・モルツ干支デザインセット」などお歳暮用の13種類のギフト商品の販売を見合わせます。

サッポロビールも「ヱビスビール缶セット」や「サッポロ生ビール黒ラベル缶セット」など10種類の販売を取りやめます。

両社ともに、アサヒビールの出荷が減っている影響で注文が急増しており、お歳暮用の販売中止は、「通常商品の安定供給を優先するため」だということです。

一方、キリンビールは「需給状況を注視しており、あらゆる可能性を検討する」としています。

また、お歳暮を販売する百貨店側からも困惑の声が上がっています。

ビールのセットは、菓子類に次ぐ2番目の人気商品だということですが、都内のある百貨店関係者は、「アサヒビールのお歳暮ギフトは、去年の売上に比べて大幅に少ない在庫しか確保できていない」とし、「今月下旬のオンラインでの受付開始に、アサヒのビールは間に合わない。販売できる種類も去年に比べて大幅に減るだろう」と話しています。