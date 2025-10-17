グローバルガールズグループ「２ＦＡＣＥ」が１７日、初シングル「ＬＯＶＥ ＴＯＮＩＧＨＴ」をリリースし、公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルにミュージックビデオを公開した。

同グループはクリエイター集団「ＰＲＯＪＥＣＴ Ｋ」が主催したオーディション「ガルズナビ」で、応募者１５００名超の中から選抜された７人組（ＮＩＩＮＡは体調不良のため休養中）。グループ名は「Ｋ―ＰＯＰの力強いパワフルさ」と「Ｊ―ＰＯＰの可愛いらしい清廉さ」の”２つの顔”を兼ね備えたグループという意味から。

「ＬＯＶＥ ＴＯＮＩＧＨＴ」は恋の芽生えを初々しく描いた楽曲。１９８０年代を思わせるレトロなサウンドと、現代的なエレクトロポップを融合させた。

ＲＩＮＡは「歌詞の中の『ときめいちゃう』や『君が欲しいの』の歌詞に乗せて、ファンの皆さんに熱い気持ちを届けています。皆さんも『２ＦＡＣＥ』に、恋に落ちてくれたらなと思います」。リーダーのＨＩＮＡＴＡは「世界中で愛される曲だと思うので、世界進出の一歩として韓国でデビューして、活動の幅を広げたいです」と今後の目標を語った。