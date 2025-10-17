安保瑠輝也「グレゴリアン戦は野杁正明に勝つための予行演習」完封勝利にも自信
11月16日開催の格闘技『ONE 173』（有明アリーナ）に出場する日本人ファイターのインタビュー動画が、同大会を独占ライブ配信するU-NEXTの格闘技YouTubeチャンネルで公開された。第2弾に登場したのは、若松佑弥、吉成名高、安保瑠輝也の3人。
【動画】安保瑠輝也「グレゴリアン戦は野杁正明に勝つための予行演習」完封勝利にも自信
フライ級MMA世界王者として、ジョシュア・パシオの挑戦を迎え撃つ若松は「理想はパンチを当てて、前戦（ベルトを奪取した今年3月のアドリアーノ・モラエス）のようにパウンドアウトしたい。果たし合いだと思っているので、技術とかを置いて1ラウンドから倒しに行けるようなメンタルで、何が来ても大丈夫なように」と初防衛の自信を語る。
今年からONEに参戦し3連勝中の吉成は、新設されたアトム級ムエタイの王座決定戦でヌンスリンと対戦する。「大きな大会で王座戦を組んでもらって自分に対する期待値を感じるし、それ以上のものを見せたい気持ちが強い。初代チャンピオンはずっと語り継がれるので、必ず自分が巻くべきベルトだと思っている」と新しい歴史を作る瞬間を待ちわびている。
そして、初参戦にして強豪のマラット・グレゴリアンと対戦する安保は、ONE参戦の理由を聞かれて「野杁正明へのリベンジです」と、4年前にK-1のリングで敗れた野杁への雪辱を改めて断言。ともにK-1離脱し、MMA挑戦やマニー・パッキャオとの試合を経て成長した安保と、ONEでタワンチャイにKO勝利しフェザー級暫定王者になった野杁、立場も関係性も大きく変わってきたが「今が絶好のタイミングなんじゃないかな」と安保は言葉に力を込めた。
グレゴリアンの印象について「フィジカルですね。ゴリゴリに前に出て距離を潰していく、戦車みたいな戦い方をする。裏を返せばその1パターン。パンチも重たいと思うけど雑なので、戦略的に戦えば完封勝ちできる」と冷静に分析。そして「野杁選手と一緒ですよね。野杁選手のほうがちょっと足技はあるけど、グレゴリアンの方が圧が強い。予行演習かなって思ってます、（野杁に）勝つための」と先を見据えた。
