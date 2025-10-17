Ado、デビュー5周年＆誕生日記念の生配信が決定 YouTube＆TikTokで10・23実施
Adoが、デビュー5周年と23歳の誕生日を記念した生配信イベント『Ado 5th Anniversary and 23rd Birthday Celebration LIVE』を、23日午後10時より自身のYouTubeチャンネルおよびTikTokアカウントで実施する。
【画像】これがきっかけ！Adoと『バナナサンド』のやり取り
2020年10月に「うっせぇわ」で鮮烈なメジャーデビューを果たし、今年5周年イヤーを迎えたAdo。23歳の誕生日前日であり、デビューシングル「うっせぇわ」のリリースからちょうど5年となるタイミングでの配信となる。
今回の生配信では、これまでの歩みを振り返るとともに、歌い手ならではの企画も予定されている。
また、11月には東京、大阪でのドームツアー『Ado DOME TOUR 2025「よだか」』が控えており、現在チケット発売中。各地でVIP席、SS席、ファミリー席はすでに完売となっている。
さらに、ライブ映像作品『モナ・リザの横顔』が10月22日にリリースされるほか、新曲「MAGIC」の配信も10月31日に決定しており、5周年イヤーのAdoの動向に注目が集まっている。
