【2025年 第63回 全日本模型ホビーショー】 開催期間 10月18日：9時30分～17時30分 10月19日：9時30分～16時30分 （業者招待日：10月17日） 会場：東京ビッグサイト 南3・4ホール 入場料 当日券：1,200円 ※中学生以下は無料

TOMIXは、10月18日より開催するイベント「2025年 第63回 全日本模型ホビーショー」にて「建物コレクション」の新商品を展示している。

同社ブースではストラクチャー模型「建物コレクション」の新商品「業務スーパー」と「日本庭園セット2」の見本を公開した。

「業務スーパー」は建物壁面には業務スーパーの特徴を捉えたデザインが印刷済みとなっており、付属の小物などをフリーにレイアウトすることができる。

「日本庭園セット2」はジオラマシートがセットとなったリニューアル商品で、ジオラマシートに小物を置くことで日本庭園を表現できる。

【建コレ194 業務スーパー】【情景小物041－2 日本庭園セット2】

株式会社神戸物産商品化許諾済

