7人組ガールズグループ、2FACEが17日にファーストシングル「LOVE TONIGHT」を発売し、ミュージックビデオ（MV）を公開した。

2FACEは、BE:FIRST、NiziUなどに楽曲などを提供してきた「PROJECT K」が主催したオーディション「ガルズナビ」で1500人超の応募者の中から選抜された。メンバーはリーダーのHINATA（ヒナタ）、MARIA（マリア）、NIKO（ニコ）、RINA（リナ）、KUREA（クレア）、NIRAI（ニライ）、そして体調不良で休養中のNIINA（ニイナ）。

「LOVE−」は今年1月発売のデビューミニアルバム「My Boo」に続く2作目のCDで初シングル。恋の芽生えを初々しく描いた楽曲で、80年代を思わせるレトロなサウンドと現代的なエレクトロポップを融合させた。サビの“手のダンス”が特徴的だ。

RINAは「“ときめいちゃう”や“君が欲しいの”の歌詞に乗せて、ファンの皆さんに熱い気持ちを届けています。ぜひ『LOVE TONIGHT』を聴いて、2FACEに恋に落ちてくれたらなと思います」とメッセージを送った。

今後の目標についてHINATAは「私たちの楽曲は世界中で愛されると思うので、世界進出の1歩として韓国でデビューをして活動の幅を広げたい」と意欲を見せた。