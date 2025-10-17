先輩と上司がラブホから…。浮気ではなく公認セフレだと説明されて大パニック！ セフレがいる結婚生活ってアリなの？【書評】
「オープン・リレーションシップ」カップルや夫婦がパートナー以外の人物と恋愛・性的な関係を持つことを、お互いの明確な合意のもとに許容する関係性を表した言葉である。
浮気とは違うとはいえ、そのような関係を受け入れがたいと考える人も多いはずだ。それと同時に、当事者カップルがなぜその選択に至ったのか、その背景をのぞいてみたくならないだろうか。
『花村ちゃん、セフレがいる結婚ってアリですか？』（まさぺこ/KADOKAWA）は、「オープン・リレーションシップ」や「セカンドパートナー」問題に真正面から切り込む真面目系恋愛コメディだ。
理解が追い付かない花村だったが、セフレ関係にあるふたりの考え方を知っていくうちに、その価値観に興味がわき始めるのだった。
本作は「公認セフレ」という設定を軸にしているが、問われているのは“夫婦がお互いとどう向き合うか”という本質的なテーマだ。
たとえセフレが公認であっても、信頼が揺らげば破綻に至ることもある。そしてそれは、特別な関係に限った話ではない。日々の中で相手に向き合わず、気持ちを置き去りにしてしまえば、それが積み重なって別れの原因になることもあるのだ。
「オープン・リレーションシップ」を選ぶカップルには、夫婦関係を長く続けるために試行錯誤を重ね、たどり着いた背景があるかもしれない。
本作を読むと、結婚生活に正解はなく、それぞれの夫婦が自分たちなりのルールを模索していることに気づかされる。
理解できない関係の形もあるかもしれないが、自分の価値観を見直す視点を与えてくれる興味深い作品である。
