「２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ」の最終ステージ（Ｓ）の第３戦が行われ、崖っぷちの日本ハムがソフトバンクに完勝し、対戦成績を１勝３敗（ソフトバンクにアドバンテージ１勝）とした。新庄剛志監督（５３）は第２戦まで無安打とブレーキだった郡司裕也捕手（２７）を「４番・三塁」で起用。初回に先制犠飛、７回には３点二塁打を放って４打点を挙げ、期待に応えた。投げては伊藤大海投手（２８）が８回無失点、１１奪三振。エースの意地を見せた。

パで最多勝の日本ハム・伊藤が８回を投げ、１１奪三振。プレーオフ（ＰＯ）、ＣＳで２ケタ奪三振は、同じ試合のソフトバンク・上沢以来１５人目２１度目だ。また、相手の上沢とともに同じ試合で２ケタ奪三振を達成した。１試合で２人の投手が２ケタ奪三振をマークしたのはＰＯ、ＣＳでは初となる。

日本ハム、ソフトバンクともに１２三振で両軍計２４三振。パでは１４年最終Ｓ５戦のソフトバンク（１４三振）対日本ハム（１０三振）の計２４三振に並び、ＰＯ、ＣＳのゲーム最多三振合計（両チーム）となった。

ソフトバンク先発の上沢が６回２／３を投げて１０奪三振。ＰＯ、ＣＳで２ケタ奪三振は今年の最終Ｓ２戦の日本ハム・福島に次いで１４人目２０度目。また、２ケタ三振を奪って敗戦投手となったのも今年の福島に次いで２人目となった。