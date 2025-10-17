◆２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ最終ステージ 第３戦 ソフトバンク０―６日本ハム（１７日・みずほペイペイドーム）

崖っぷちの日本ハムがソフトバンクに完勝し、対戦成績を１勝３敗（ソフトバンクにアドバンテージ１勝）とした。今季１４勝を挙げパ・リーグ最多勝と最多奪三振の２冠に輝いたエース・伊藤大海投手（２８）が８回１１６球で無失点１１奪三振の熱投。ヒーローインタビューでは「絶対勝つぞ〜！」と声を張り上げた。

前日に４年目右腕・福島蓮がダルビッシュ有、大谷翔平に続く球団３人目の２桁奪三振を記録したが、勝利はできなかった。伊藤は「初戦、（達）孝太、昨日、蓮がものすごくいいピッチングをしていたので、彼らより長いイニング、彼らより多い三振を奪ってやろうと思っていました。追い込まれてはいましたけど、僕が流れを絶対変えるんだって言う気持ちで、中は熱く投げていました」とソフトバンク・上沢との投げ合いで火花を散らした。

打線も初回、前日に好機で凡退した４番・郡司の犠飛で先制。２―０の７回に一挙４得点で突き放した。「昨夜トレーナールームに行った時、（清宮）幸太郎が『キャリーオーバーしてるんで、明日は点取ります』と言ってたんで信じてました」と力強い援護に感謝した。「北海道で見てくれているファンもいるので、約束を果たせるように、頑張ります」と大逆転での日本シリーズ進出を誓った。