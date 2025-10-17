◇パCSファイナルステージ第3戦 日本ハム6―0ソフトバンク（2025年10月17日 みずほペイペイD）

日本ハムが逆襲の1勝を挙げた。「2025 パーソル クライマックスシリーズ（CS）パ」ファイナルステージ（S）第3戦が17日に行われ、先発マウンドに上がった伊藤大海投手（28）が8回116球5安打11奪三振無失点の快投。打線は4番・郡司裕也捕手（27）が3打数2安打4打点の活躍を見せるなど9安打で6点を奪いソフトバンクに快勝した。

新庄剛志監督（53）は試合後「つり名人と4番の顔。あとは選手に聞いてあげて！」とコメントを発表。崖っ縁で見せたエースの貫禄、2試合8打数無安打だった4番・郡司の気持ちで奪った4打点を称えた。

これで通算成績はソフトバンクの1位アドバンテージ1勝を加え1勝3敗。崖っ縁は続くが、伊藤が見せた気迫の投球、郡司が見せた諦めない姿勢、そしてルーキー山県が攻守で見せたガムシャラな姿はナインをベンチの雰囲気を変えた。あと3勝。昨年届かなかった日本シリーズの舞台へ、一戦一戦勝利を積み上げていく。

▼伊藤 本当に後がなかったですし、今日勝ち切れないことには意味がなかったので、勝ててホッとしています。去年ここで投げて本当に悔しい思いをしましたし…去年の反省点として、気持ちが入りすぎて良くなかったので、今日は冷静に冷静に投げることができて良かったです。（チームは崖っ縁に）追い込まれてはいましたけど、僕が流れを絶対変えるんだっていう…そういう気持ちで（気持ちの）中は熱く投げてました。非常に大きい1勝だと思いますし、明日からのファイターズはもう一層強くなってこの場所で戦います