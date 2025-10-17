◇セCSファイナルステージ第3戦 阪神4―0DeNA（2025年10月17日 甲子園）

今季限りで現役引退した中田翔氏（36）が、「2025 JERA クライマックスシリーズ（CS）セ」のファイナルステージ（S）第3戦の阪神―DeNA戦を中継したMBSテレビ（毎日放送）で、解説を務めた。

解説の中で、中田氏は阪神・中野に自身のバットを譲った経緯を明かした。甲子園での中日戦で、阪神の小谷野打撃コーチからの依頼で、中野にバットを譲ったが、当時は「試合用のバットが1本だけしかなかった。（あげてしまったことで）自分のバットではないバットで打席に立ちました」と明かした。

日本ハム時代から親交のある小谷野コーチの頼みで断れず。「どうせお前は試合に出ないんだから」と言われたが、その試合は代打で登場。そのため他人のバットを借りて打席に立ったという。「いくつか中野選手のヒットに貢献しているのかな」と笑いながら答えていた。

中田氏は大阪桐蔭から08年に日本ハムに入団。その後巨人、中日でもプレーし、通算309本塁打、打点王3度、ベストナイン5度（外野手2、一塁手3）、ゴールデングラブ賞は一塁手で5度と攻守で存在感を発揮した。

前日の第2戦はカンテレ（関西テレビ）の解説に登場。落ち着いた語り口などがSNSで好評だった。