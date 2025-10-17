TBS系・日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の第1話が10月12日（日）に放送された。競馬の世界を舞台に“人と馬の20年”を描く大作で、主演は妻夫木聡。共演には佐藤浩市、目黒蓮、松本若菜、沢村一樹、黒木瞳、小泉孝太郎ら豪華キャストが名を連ねる。原作は山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した作家・早見和真氏の同名小説。



1話で描かれたのは、栗須栄治（妻夫木聡）の“再生”と、山王耕造（佐藤浩市）とともに「有馬記念」を目指す物語の始まりだった。父の死をきっかけに心を閉ざしていた栄治は、ロイヤルヒューマン社の競馬事業部の調査を通じて、社長の耕造と出会う。サラブレッドと真摯に向き合い、人を信じるその姿に、かつての父の面影を重ねる栄治。



「俺たちの馬を日本一にする。有馬記念だ」



「（夢に）乗ってみるか？」



耕造のその言葉に、栄治は静かにうなずく。止まっていた彼の時間が再び動き出す瞬間だった。失われた情熱を取り戻し、再び夢に賭ける男。1話は、そんな“再生の序章”として幕を開けた。

競馬の本質と向き合う栄治



北海道の広大な牧場で行われたセリのシーンでは、栄治が初めて“競馬の本質”と向き合う瞬間が描かれた。馬主たちが莫大な金を積み、血統を競い合うその光景は、栄治にとって未知の世界。だが、耕造はそんな現実の中で静かに語る。「積んだ金の額だけが勝敗を決めるわけじゃない」−−その一言は、単なる競馬論ではなく、人生そのものを貫く信念のように響いた。果たして耕造と栄治は、“数字や血統では測れない強さ”を見つけ出せるのか。第2話以降では、互いの情熱や信頼が交錯する“人間ドラマの核心”がさらに深まっていきそうだ。



JRA全面協力で描かれる、リアリティとフィクションが交錯する“競馬ドラマの新境地”