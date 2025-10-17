JO1「Mステ」9人でパフォーマンス「笑顔に安心」「涙出る」2人が活動休止中
【モデルプレス＝2025/10/17】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）が10月17日、テレビ朝日系音楽番組「ミュージックステーション」に出演。9人でパフォーマンスした。
【写真】JO1、9人でテレビ初登場
◆JO1、9人でパフォーマンス
階段降りから笑顔で登場したJO1は、サビのポケットダンスが印象的な「Handz In My Pocket」を9人で披露。変わらぬ高いパフォーマンス力に、ファンからは「みんな頑張れ」「9人の笑顔に安心」「笑顔見せてくれてありがとう」「涙出る」「推してて良かった」などの声が上がっている。
◆大平祥生が活動休止
メンバーの大平祥生は10月15日に公式サイトを通じて、所属事務所の規定に反する事案が発覚したとして活動休止を発表。なお、大平と同タイミングで、LAPONE GIRLSに所属する11人組ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）のSHIZUKU（飯田栞月）も同様の理由での活動休止が発表された。なお、大平は15日配信の「週刊文春 電子版」（文藝春秋）にて一般女性やSHIZUKUとの交際が報じられていた。
JO1をめぐっては、オンラインカジノを利用していた事実が判明し、8月に賭博罪にて略式起訴されたことを受け、メンバーの鶴房汐恩が活動休止となっている。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
