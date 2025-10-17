クラフトビール好きに好評！ラグジュアリーな空間で味わう京王プラザホテルの「オクトーバーフェスト2025」
オクトーバーフェストはドイツ・ミュンヘンで行われている世界一のビールの祭典。近年では日本でも各地で行われるようになった。東京・新宿の京王プラザホテルでは2025年10月31日(金)まで「オクトーバーフェスト2025」を開催中。館内7店舗のレストラン＆バー・ラウンジで最大16種のクラフトビールを提供する。また、45階にある「スカイラウンジ＜オーロラ＞」ではフリーフローでクラフトビールやビアカクテルが楽しめる「ビアプラン」もある。
【写真】「スカイラウンジ＜オーロラ＞」の「オードヴル3種盛り合わせ」
■ホテル館内を回遊し最大16種のクラフトビールを味わう
京王プラザホテルの「オクトーバーフェスト2025」は、ホテル館内の7店舗で行われる。各店のタップ・マルシェでクラフトビールとペアリングの料理を用意。各店を巡り飲み比べを楽しめるという、ビール好きにはたまらないイベントだ。
開催店舗では自店の料理に合うクラフトビールを選定し、食とのペアリングを提供。クラフトビールは全店レギュラー1850円で味わえる。店舗によって楽しめるビールの種類は異なり、たとえば45階の「スカイラウンジ＜オーロラ＞」では、4種のクラフトビールとそれぞれに合わせた料理が味わえる。
「いわて蔵ビール みちのくレッドエール」と「常陸野ネスト ホワイトエール」に合わせるのは「オードヴル3種盛り合わせ」(2850円)。まろやかなコクと程よい苦味のバランスがいいビールには、多彩な前菜がマッチ。
2階の「中国料理＜南園＞」で提供する「ブルックリンパルプアートヘイジーIPA」に合わせるのは「イカのニンニク風味カリカリ炒め」。トロピカルな香りのビールとニンニクの香ばしさが、お互いを引き立て、ビールも食も進むこと間違いなし。ほかに「海老入り麻辣はるまき」(1200円)もおすすめ。
2階の「オールダイニング＜樹林＞」では2種のクラフトビールを提供。「スプリングバレー ジャズベリー」には「焼野菜のバーニャカウダ」(2000円)がおすすめで、野菜の甘味と香ばしさがフルーティーな酸味と合う。「ポークリエット バゲット添え」(2000円)もぜひ。
「オクトーバーフェスト2025」をさらに楽しめるようにスタンプラリーも実施し、スタンプを集めるとオリジナルギフトやクラフトビールがパイント1杯プレゼントされる。
また、京王プラザホテルのオリジナルクラフトビールも限定販売。京王プラザホテルの飲料スペシャリスト、バーテンダー、ソムリエ、唎酒師がホップや複材料を厳選。木内酒造ビール工場でオリジナルクラフトビール「ひろばゑーる」を製造。昨年初めて販売し、好評だったことから今年は新作2種、Vol.2とVol.3を用意し、9月と10月で異なる「ひろばゑーる」を館内の直営11店舗のレストラン＆バー・ラウンジで販売する。
「メインバー＜ブリアン＞」や「スカイラウンジ＜オーロラ＞」などでは、オリジナルビールを使ったカクテルも提供。“ここでしか飲めないカクテル”をテーマにしたホテル自慢のバーテンダーによるビールカクテルが楽しめる。
さらに、「ビアプラン」では、「スカイラウンジ＜オーロラ＞」でバーテンダーが選定したクラフトビールやビアカクテルなど約30種のフリーフローに、料理長考案のビールに合う料理が楽しめる。
ドリンクメニューは、クラフトビール4種類(ディフェンダーIPA／みちのくレッドエール／常陸野ネスト ホワイトエール／Premium RICH ALE)、ビール、オリジナルビアカクテル、カクテル、ワイン、ウイスキー、焼酎、ノンアルコールカクテル、ソフトドリンクなど約30種。フードは3段スタンドで提供するおつまみと、魚料理、肉料理、パスタとバラエティに富んだ内容で3人以上での利用となる。
ホテル内の店舗を巡って、クラフトビールを飲み比べるもよし、ビアプランで45階からの眺望とともにフリーフローでビールやドリンクを楽しむもよし。京王プラザホテルの「オクトーバーフェスト2025」。ホテルならではのフードとのペアリングを堪能しよう。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
■ホテル館内を回遊し最大16種のクラフトビールを味わう
京王プラザホテルの「オクトーバーフェスト2025」は、ホテル館内の7店舗で行われる。各店のタップ・マルシェでクラフトビールとペアリングの料理を用意。各店を巡り飲み比べを楽しめるという、ビール好きにはたまらないイベントだ。
開催店舗では自店の料理に合うクラフトビールを選定し、食とのペアリングを提供。クラフトビールは全店レギュラー1850円で味わえる。店舗によって楽しめるビールの種類は異なり、たとえば45階の「スカイラウンジ＜オーロラ＞」では、4種のクラフトビールとそれぞれに合わせた料理が味わえる。
「いわて蔵ビール みちのくレッドエール」と「常陸野ネスト ホワイトエール」に合わせるのは「オードヴル3種盛り合わせ」(2850円)。まろやかなコクと程よい苦味のバランスがいいビールには、多彩な前菜がマッチ。
2階の「中国料理＜南園＞」で提供する「ブルックリンパルプアートヘイジーIPA」に合わせるのは「イカのニンニク風味カリカリ炒め」。トロピカルな香りのビールとニンニクの香ばしさが、お互いを引き立て、ビールも食も進むこと間違いなし。ほかに「海老入り麻辣はるまき」(1200円)もおすすめ。
2階の「オールダイニング＜樹林＞」では2種のクラフトビールを提供。「スプリングバレー ジャズベリー」には「焼野菜のバーニャカウダ」(2000円)がおすすめで、野菜の甘味と香ばしさがフルーティーな酸味と合う。「ポークリエット バゲット添え」(2000円)もぜひ。
「オクトーバーフェスト2025」をさらに楽しめるようにスタンプラリーも実施し、スタンプを集めるとオリジナルギフトやクラフトビールがパイント1杯プレゼントされる。
また、京王プラザホテルのオリジナルクラフトビールも限定販売。京王プラザホテルの飲料スペシャリスト、バーテンダー、ソムリエ、唎酒師がホップや複材料を厳選。木内酒造ビール工場でオリジナルクラフトビール「ひろばゑーる」を製造。昨年初めて販売し、好評だったことから今年は新作2種、Vol.2とVol.3を用意し、9月と10月で異なる「ひろばゑーる」を館内の直営11店舗のレストラン＆バー・ラウンジで販売する。
「メインバー＜ブリアン＞」や「スカイラウンジ＜オーロラ＞」などでは、オリジナルビールを使ったカクテルも提供。“ここでしか飲めないカクテル”をテーマにしたホテル自慢のバーテンダーによるビールカクテルが楽しめる。
さらに、「ビアプラン」では、「スカイラウンジ＜オーロラ＞」でバーテンダーが選定したクラフトビールやビアカクテルなど約30種のフリーフローに、料理長考案のビールに合う料理が楽しめる。
ドリンクメニューは、クラフトビール4種類(ディフェンダーIPA／みちのくレッドエール／常陸野ネスト ホワイトエール／Premium RICH ALE)、ビール、オリジナルビアカクテル、カクテル、ワイン、ウイスキー、焼酎、ノンアルコールカクテル、ソフトドリンクなど約30種。フードは3段スタンドで提供するおつまみと、魚料理、肉料理、パスタとバラエティに富んだ内容で3人以上での利用となる。
ホテル内の店舗を巡って、クラフトビールを飲み比べるもよし、ビアプランで45階からの眺望とともにフリーフローでビールやドリンクを楽しむもよし。京王プラザホテルの「オクトーバーフェスト2025」。ホテルならではのフードとのペアリングを堪能しよう。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。