¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×¡¢Ìó8Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë¸ø¼°ÍèÆü¤¬·èÄê¡¡¡ØÅìµþ¥³¥ß¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó 2025¡Ù¤Ë»²²Ã
¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÇÐÍ¥¤Î¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×¤µ¤ó¡Ê62¡Ë¤¬¡¢¡ØÅìµþ¥³¥ß¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó 2025¡Ù¡Ê12·î5Æü¡Á7ÆüËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¡Ë¤Ø¤Î»²²Ã¤Î¤¿¤á¡¢Ìó8Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë¸ø¼°ÍèÆü¤¹¤ë¤³¤È¤¬17Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó¡Ù¤Ï¡¢±Ç²è¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¾®Æ»¶ñ¤ÎÅ¸¼¨¤ä¡¢¹ë²Ú¥»¥ì¥Ö¥²¥¹¥È¤¬½¸·ë¤¹¤ë¥Ý¥Ã¥×¡¦¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Îº×Åµ¡£¥¸¥ç¥Ë¡¼Ž¥¥Ç¥Ã¥×¤µ¤ó¤Ï¡¢12·î6Æü¡¢7Æü¤ÎÆóÆü´Ö»²²Ã¤·¡¢²ñ¾ì¤Ç¼Ì¿¿»£±Æ¤ä¥µ¥¤¥ó²ñ¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢ºÇ½ªÆü¤Î7Æü¤Ë¤Ï¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¥µ¥¤¥ó²ñ¡¦»£±Æ²ñ¤ò¥³¥ß¥³¥ó¤Ç¹Ô¤¦¤Î¤ÏÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó¤¬À¤³¦½é¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼ç±éºî¡Ø¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡¦¥ª¥Ö¡¦¥«¥ê¥Ó¥¢¥ó¡¿ºÇ¸å¤Î³¤Â±¡Ù¡Ê2017Ç¯¡Ë°ÊÍè¡¢Ìó8Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¸ø¼°ÍèÆü¤È¤Ê¤ë¡¢¥¸¥ç¥Ë¡¼Ž¥¥Ç¥Ã¥×¤µ¤ó¡£¡ØÅìµþ¥³¥ß¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó 2025¡Ù¤Ë¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤â¡Ø¥í¡¼¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥¤¥é¥¤¥¸¥ã¡¦¥¦¥Ã¥É¤µ¤ó¤ä¡¢¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥í¥¤¥É¤µ¤ó¤¿¤Á¹ë²Ú¥»¥ì¥Ö¤Î»²²Ã¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£