今週起きた世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。「公邸に“火炎瓶”放火の瞬間 州知事は就寝中…あわや」についてです。

◇

アメリカの検察当局が公開したのは、放火の一部始終です。

夜に狙われたのは、ペンシルベニア州知事の公邸。不審な人影が現れると、窓ガラスをたたき割りました。

すると…次の瞬間、室内から激しく炎が噴き出し、一気に燃え広がります。

火炎瓶を投げ込んだのです。

さらに男は、別の窓ガラスもたたき割ると、窓をよじ登り、屋内へと侵入。部屋を堂々と歩くその手には、火炎瓶らしきものが握られています。

州知事を探しているのでしょうか。ドアを蹴るなどした後、室内でも、火炎瓶を床にたたきつけました。

現地メディアによりますと、公邸内には就寝中の州知事を含め22人がいましたが、けが人はいなかったということです。

◇

事件が起きたのは今年4月。

その後、逮捕され、殺人未遂や放火などの罪に問われた男に対し、禁錮25年以上、50年以下の判決が今月出たため、映像が公開されました。

（10月17日放送『news every.』より）