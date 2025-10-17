俳優の渡辺謙（65）が17日放送のテレビ朝日「マツコ&有吉 かりそめ天国」（金曜後8・00）に出演。番組で共演したい人物を自らオファーしたことを明かした。

映画「盤上の向日葵」（監督熊澤尚人、31日公開）で共演する俳優・坂口健太郎とともに出演した渡辺。冒頭に2ショットで登場し自己紹介。その後、画面が引きに変わると、そこにはお笑いコンビ「オアシズ」の大久保佳代子が松葉づえを手に立っていた。

大久保が「よ、ようこそ!かりそめ天国のロケへ」と、ぎこちなくあいさつすると、渡辺が「僕がオファーを出した!」と明かした。続けて「かりそめ出たい!誰としたい?大久保としたい」と共演を熱望していたことを告白した。

このラブコールに「これはうれしいけど、何でですか?」と大久保。理由については「一番『かりそめ』の中でアバンギャルドなのが、大久保佳代子か（ロバートの）秋山（竜次）くんです」と明かした。

大久保はロケの2カ月前に右足を骨折しており「確かに、登場の仕方がアバンギャルドですよね」と松葉づえをつきながら歩き、笑いを誘った。