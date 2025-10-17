イヴ・ロシェから新発売！ハマムセリーンのヘア＆ボディミストでリラックス

フランスNo.1のボタニカルビューティーケアブランド「イヴ・ロシェ」から、新たに登場した「アルガンローズ・ハマムセリーン」ヘア＆ボディミスト。エキゾチックなモロッコのスパ「ハマム」をテーマにしたこのミストは、髪や肌に深いリラクゼーションを与えるビターフローラルの香りで包み込みます。100％植物由来アルコールを使用し、自然由来成分98％配合のデイリーフレグランスとして気軽に使えます。

「ハマム」をテーマにした新しいリラックス体験



イヴ・ロシェの新しい「アルガンローズ・ハマムセリーン」ヘア＆ボディミストは、モロッコの伝統的な蒸し風呂「ハマム」にインスパイアされたエキゾチックな香りで、毎日のケアに贅沢なひとときをプラス。

髪と肌を優しく包み込むこのミストは、心も体も解きほぐしてくれます。深みのあるビターフローラルの香りが、忙しい日常にリラクゼーションをもたらします。

毎日のルーチンにぴったりなこのミストで、ひと時の安らぎを感じて。

深みのあるビターフローラルの香りで髪も肌も包み込む



この新しいミストは、アルガンオイルとダマスクローズを贅沢に使用した深みのあるビターフローラルの香りが特徴。

香りのトップにはグレープフルーツのフレッシュさが広がり、ミドルではローズとウッディな香りが豊かに漂います。ラストはラブダナムとバニラ、ムスクが残り、心地よい余韻を残します。

この香りに包まれることで、髪と肌がリフレッシュされ、日常のストレスから解放される感覚を味わえます。

オンラインと店舗で手に入る新商品「アルガンローズ・ハマムセリーン」



「アルガンローズ・ハマムセリーン」ヘア＆ボディミストは、イオン・ウエルシア系列店舗（全国約2,300店舗）や公式オンラインストアで購入可能。

100mLが1,595円（税込）で、自然由来成分98％が配合されており、エタノール（基剤）も100％植物由来。

さらに、新商品の発売を記念したキャンペーンが、公式X（Twitter）とInstagramで開催中！特典として、ハマムシリーズ4アイテムが当たるチャンスもあるので、ぜひチェックしてみてください。

自然の恵みを感じる贅沢なひと時を



イヴ・ロシェの「アルガンローズ・ハマムセリーン」ヘア＆ボディミストは、日常の中で簡単にリラックスできるアイテム。

モロッコのスパをテーマにした香りが、あなたを心地よいリラクゼーションへと誘います。髪も肌も包み込み、ストレスから解放されるひとときを体験してみてください♡

ぜひオンラインまたはお近くの店舗でチェックして、新しい自分を発見しましょう♪