Photo: 武者良太

ゲームも映画もPodCastもASMRも、1つで全部カバーできるワイヤレスヘッドホンを選ぶならアリ。

有線のヘッドホンのなかには、工芸品といわんばかりの100万円超えモデルが存在します。マイクを内蔵したワイヤレスヘッドホンでもBang & Olufsen Beoplay H100（25万円超え）、DALI IO-12（1500ドル）、Mark Levinson No. 5909（12万円）などの高級品が増えてきました。

貴族様が買い求める価格帯のモノだよなー、ゲーマーの自分には関係ないなー、と思っていたら。steelseriesが11万1080円（アメリカでは600ドル）の「Arctis Nova Elite」をリリースしました。ついに！ ゲーミングヘッドセットも高級価格帯の市場ができるのか！

Hi-Fiかつモニターオーディオ志向で音楽リスニングも快適

Photo: 武者良太

Arctis Nova Eliteの音をまとめると、Hi-Fiでありながらモニターサウンド。音の立体感が明確でレンジが広く、それでいて響きはタイト。低音の沈み込みの深さと高域の艶やかさが両立しています。視聴時はJ-POPを聴いたけどBPMが速い曲でも難なく鳴らしきるポテンシャルがあるので、音数が多いEDMやメタルでも心地よく聴けますね。

Photo: 武者良太

ドライバーの振動板には、バランスのよいカーボンファイバーを採用したみたい。スピード感のあるタイトな低域と、明瞭で分解能の高く、定位に優れた中高域の源泉はここにあるぞ、と。

Photo: 武者良太

わかりづらいというか、見えないからわからないと思うんだけど、ドライバーユニットをわずかに傾けてマウントしています。これ、ULTRASONEやB&Wの高級ヘッドホンで使われているテクニック。耳穴に直接音が飛び込みやすくなっているんだよね。

ノイズキャンセリングのレベルも高い

Photo: 武者良太

短時間の試聴では、民生用ノイズキャンセリングヘッドホン界最強種の3モデル（何かはあえて書きません）との精度の差はわからなかったんだけど、周囲のノイズをスパッと消してくれるので没入感が強い。ゲーミングヘッドセットのノイキャンとして十分な性能を持っています。

人の声も囁き声くらいのボリュームならマスクして、普通の喋り声は伝えてくれますね。ドアの向こうから聴こえる「ご飯できたわよー」は聞こえないかも。でもドアを開けて「ご飯さめちゃうわよー」は聴き取れる。うん。バランスがいいなあ。

ゲーム効果音の定位は、ハードウェアチートの領域には達せず

Photo: 武者良太

見えている場所を歩いているキャラの足音（クリア）、壁の向こうにいる敵兵の足音（高域カット）は巧く鳴らしわけています。専用アプリを使って、ゲームごとにチューニングすればさらに明瞭な空間把握ができます。

ですが、このレベルの空間把握能力は他のモデルでも実現できているもの。なので、Arctis Nova Eliteだから勝てる！とは言い切れないのがちょっと残念。

交換用バッテリーの充電ボックスにもなるGameHub

Photo: 武者良太

USB Type-C 3系統＋Line In（アナログ）1系統の、計4音源をMIXできるGameHubが付属するのも、Arctis Nova Eliteの特徴です。またヘッドセット本体とのハイレゾ・ワイヤレス通信は、このGameHubと行ないます。

Photo: 武者良太

最大で96kHz/24bitに対応。PCゲームで試したときは48kHz/24bitだったので、マイクロ秒でも遅延を短くしたいときはこっちの設定のほうがいいのかも。

Photo: 武者良太

バッテリーは使っていくうちに劣化していくものだから、長年に渡って相棒となってもらうならバッテリーはユーザーの手で交換できる仕組みであるべき。そしてArctis Nova Eliteは、ご覧のようにお手軽にバッテリー交換できます。

Photo: 武者良太

さらに、付属の予備バッテリーをGameHubで充電できるのだから驚いた。ゲーム中にバッテリーが切れても、すぐに復旧できる最高のソリューションじゃないですか。

ブームマイクの音というか声。いいねえ

Photo: 武者良太

近年の高価格帯ゲーミングヘッドセットは、マイクのクオリティが一段と向上しています。おそらくマイクカプセルそのものの性能だけでなく、ワイヤレス通信時のビットレートも高くなっているのでしょう。

いずれにせよ、話している内容だけでなく、声の抑揚に込められた意志までしっかりと伝えられるようになっているんですよね。

さてArctis Nova Eliteのマイクですが、レベル高いわー。電話音質くらいのモデルとは比べ物になりません。これならゲーム配信のライバーでも信頼して使えるはず。ライバーのファンも欲しくなるはず。

マイクのほうにもノイズキャンセリングが効くのだけど、メインマイク（ブームマイク）だと周囲の騒音を最大97%も除去してくれる。メーカー曰く、ヘリコプターに乗っているときの騒音も消し去るというから、もはや魔法の域でしょ。

メインマイクを収納すると、ハウジングに内蔵されたマイクに切り替わります。声の質感も、ノイキャンの精度も、メインマイクには及ばない。物理現象上そうなるのが自然なので、ここは納得。ブームを出さずとも通話ができるメリットに目を向けましょう。

覚悟を決める価格ではあるが、多様な使い方をするならコスパは決して悪くない

Photo: 武者良太

ゲーミングヘッドセットだけど、Bluetoothヘッドホンとして移動中にも使ってね。愛用してね。というメッセージでしょうか。

収納ケースも付属するArctis Nova Elite。最初は11万1080円という価格に驚いたけど、ゲームでも、音楽リスニングでも、動画再生でも、PodCastでもAudibleでもシチュエーションボイスでも、ありとあらゆるデジタル音楽コンテンツを、場所を問わずハイレベルで楽しめるヘッドセットでした。

音質重視のゲーマーならば、一度は聴いて、体験してみるべきですよ。

Source: steelseries